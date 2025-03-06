Бухарест, 6 марта, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Суд в Бухаресте оставил под судебным контролем политика Кэлина Джорджеску, который в 2024 году баллотировался на пост президента и выиграл первый тур выборов. Об этом 6 марта сообщил телеканал Digi 24.

Global Look Press/Cristian Cristel/XinHua

«Судьи отклонили апелляцию Джорджеску по делу о мере ограничения в виде судебного контроля. Решение окончательное», — говорится в сообщении.

Кроме того, пользователи Сети поделились видео, где к зданию суда, в котором проходило слушание, стянулась толпа журналистов и сторонников экс-кандидата, последние скандировали «Джорджеску — президент».

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта правоохранительные органы Румынии начали обыски в рамках расследования незаконного финансирования избирательной кампании Джорджеску. Отмечалось, что обыски проходят в частных компаниях, следователи изучают банковские счета и финансовые транзакции.

26 февраля действующие власти Румынии задержали Джорджеску и доставили на допрос в Генпрокуратуру. Прокуроры выдали ордер на арест политика.

Издание News написало, что Джорджеску был задержан в качестве подозреваемого по делу о фальсификации источников финансирования избирательной кампании. Его заподозрили в «угрожающих конституционному строю действиях» и «создании фашистской организации». При этом в домах ряда сторонников политика были проведены обыски.

4 марта Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что за решением прокуратуры Румынии о предъявлении обвинений Джорджеску стоит руководство Евросоюза. Отмечалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сыгравшая основную роль в признании недействительными итогов первого тура выборов в Румынии в конце 2024 года, потребовала от нынешних властей в Бухаресте не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае. При этом она угрожала Румынии ограничением доступа к фондам ЕС, если независимый политик будет продолжать участвовать в выборах президента.

В начале декабря Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов, в котором победил Джорджеску. Сам политик назвал такие действия нынешних властей республики государственным переворотом и 2 января обжаловал это решение в Европейском суде по правам человека.