Москва, 6 марта, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Утверждения президента Франции Эммануэля Макрона о якобы обманах со стороны президента РФ Владимира Путина противоречат заявлениям американского президента Дональда Трампа о том, что российский лидер всегда держит слово. Об этом 6 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин

Глава МИД РФ отметил, что было очень странно услышать, что Макрон, в агрессивной манере продолжающий дело желавшего покорить Россию Наполеона, начал высказываться и критиковать президента РФ за якобы обманы.

«Тем самым, видимо, вступая в заочный диалог с президентом Трампом, который четко сказал, что все, о чем он договаривался с Путиным, всегда выполнялось. А вот Макрон решил пойти по пути [главы киевского режима Владимира] Зеленского, который, находясь в Овальном офисе, врал, не стесняясь», — рассказал он на пресс-конференции.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля Трамп заявил, что после урегулирования конфликта боевые действия на Украине не возобновятся, так как президент России не нарушит будущее соглашение. Глава Белого дома подчеркнул, что знает Путина на протяжении долгого времени и не верит, что он станет нарушать своё слово.

Макрон 5 марта в своем обращения к нации назвал Россию «угрозой» для своей страны и всей Европы. Он также призвал начать «стратегическую дискуссию» об использовании французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза.

Член комитета Государственной думы по безопасности Михаил Шеремет 6 марта назвал заявление Макрона о РФ истерикой и напомнил, что это Франция отправляла войска на Москву. Депутат также предположил, что французский президент мечтает стать Наполеоном и стремится установить диктаторскую власть в своей стране, однако в итоге его поставят на место.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее в этот же день назвал очень конфронтационным заявление Макрона о якобы угрозе Европе от России, которое свидетельствует о стремлении властей Франции к войне. Он отметил, что французский президент в обращении ничего не сказал о том, что это НАТО в течение многих лет размещает свою инфраструктуру все ближе к границе РФ, и о многих других подобных вещах.