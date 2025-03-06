Купянск, Украина, 6 марта, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Стихийные захоронения с телами 17 мирных жителей обнаружили под Купянском в Харьковской области после отхода Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 марта сообщил на брифинге замглавы областной военно-гражданской администрации по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Сотрудниками Центра фиксации военных преступлений обнаружены три стихийных захоронения, созданных военнослужащими ВФУ (вооруженных формирований Украины) во время их отступления», — сказал он.

Уточняется, что в числе 17 погибших один ребенок. Захоронения найдены в освобожденных от украинской армии селах. На телах большинства погибших присутствуют следы удушения, насильственного удержания, а также огнестрельные ранения. У некоторых женских трупов зафиксировали раны с кровоподтеками в области половых органов.

По словам Лисняка, в Двуречной обнаружили тайник с телами двух жителей, убитых выстрелами в затылок. Имеются свидетельства, что к зверствам в селе, а также в Западном, Новомлынске и Фиголевке причастны украинские подразделения, сформированные из заключенных. Причиной расправы над людьми замглавы назвал отказ от принудительной эвакуации и ложные обвинения в сотрудничестве с ВС России.

Ранее, в середине февраля, лейтенант ВС РФ Артём Алексенцев с позывным Крестик рассказал, что украинские военные минировали тела мирных жителей, убитых ими в Авдеевке в Донецкой Народной Республике. Сапёры обезвредили все мины, а группы эвакуации передали тела погибших жителей медслужбам.

Беженка Елена Николаенко рассказала, что в Селидове ВСУ убили 12 жителей около единственной скважины с водой. Кроме того, перед бегством из Селидово украинские военные расстреляли мать с ребёнком. К телам погибших пытался добраться их сосед, однако он также был расстрелян, добавила женщина.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ВСУ действуют более жестоко, чем гитлеровские преступники времён Второй мировой войны. Он призвал мировое сообщество обратить внимание на те зверства, которые украинские войска чинят на подконтрольных территориях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал необходимость предавать огласке преступления и зверства, которые совершают ВСУ против мирного населения. Делать это необходимо, невзирая на глухоту международной общественности, отметил представитель Кремля.