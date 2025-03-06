Москва, 6 марта, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Положительный ответ президента России Владимира Путина на просьбу избранного президента Абхазии Бадры Гунбы о дополнительных гуманитарных поставках электроэнергии в республику говорит о том, что в настоящий момент крайне важно поддержать новую легитимную власть страны, настроенную на обновление. Об этом в четверг, 6 марта, заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич в разговоре с ИА Регнум.

Администрация Президента России

Президент России накануне, 5 марта, провёл встречу в Кремле с избранным президентом Абхазии Гунбой. Новый глава республики обратился к российскому президенту с просьбой поддержать Абхазию дополнительным объёмом гуманитарного перетока электроэнергии. Путин в ответ произнёс «хорошо, всё сделаем».

Малькевич сообщил, что для президента России крайне важны стратегические отношения Российской Федерации и Абхазии, а также стабильность и комфортное, спокойное, уверенное развитие соседнего, братского региона. Эксперт объяснил, что в рамках ответа Путина на просьбу нового главы республики это и было продемонстрировано.

«Ну и понятно, что, скажем так, из-за вот этих клановых войн, из-за какой-то борьбы, из-за попыток криминалитета участвовать в решении разного рода вопросов в республике накопился ворох проблем, которые сейчас приходится распутывать. Сейчас важно помочь, поддержать новую легитимную власть, настроенную на обновление в том числе и самой структуры власти в республике. Для того чтобы не дать возможности ни криминальному давлению внутри, ни попыткам извне дестабилизировать ситуацию»,— заявил собеседник агентства.

Эксперт рассказал, что лидеры государств обсудили прошедшие выборы и планы развития двустороннего сотрудничества. Уже сейчас, по словам Малькевича, очевидно, что избрание Бадры Гунбы стало залогом конструктивного укрепления отношений между Россией и Абхазией. Специалист подчеркнул, что новый лидер республики на деле, а не на словах запускает процесс возрождения Абхазии и перенимает успешный российский опыт, в том числе по реализации молодежных кадровых программ.

«В частности, платформа «Россия — страна возможностей», наблюдательный совет которой возглавляет лично Владимир Путин, поможет Бадре Гунбе запустить проект «Команда Абхазии». Это как раз кадровая революция. По сути, социальный лифт для талантливой молодежи, чтобы уйти от клановости в кадровой политике и повысить эффективность всех институтов власти в республике»,— объяснил собеседник агентства.

Масса проблем уже находится в стадии решения, заявил эксперт, отметив, что уже фактически восстановлены прямые авиарейсы с Россией. В летний период это, как и прямые электрички из Сочи в Сухум, безусловно, поспособствует увеличению туристического потока в республику, отметил специалист, уточнив, что такая новость порадует и граждан России.

«В прошлом году Абхазия приняла почти 1,7 млн организованных российских туристов. То есть по факту их было больше. А численность населения Абхазии всего 250 тыс. человек. Но вот в этом году, мне кажется, планку в два миллиона можно легко преодолеть. Представляете, насколько это и для наших людей хорошо, и для жителей Абхазии комфортно и выгодно»,— сообщил Малькевич.

Что касается защиты и безопасности, то с 2009 года Россия поддерживает на территории Абхазии собственную военную базу, напомнил эксперт. По его словам, это главная гарантия безопасности партнера от внешнего вмешательства.

«Будет продолжаться поддержка социально-экономического развития Абхазии. И в выигрыше, в общем-то, остаются все. Братская республика, братский народ развивается. А этими благами в хорошем смысле слова будут пользоваться российские туристы, которым комфортно будет отдыхать в солнечной во всех смыслах слова «Апсны» — стране души, если переводить с абхазского»,— подытожил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 5 марта был избран новый президент Абхазии Гунба, за него проголосовали 56,85% избирателей. Отмечается, что выборы впервые прошли без российских наблюдателей. Путин лично поздравил нового главу Абхазии с победой и подчеркнул, что абхазский народ сделал свой выбор.

Ранее, в ноябре, в Абхазии начались протесты против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией из-за опасений, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов. Сторонники оппозиции захватили здания правительственного комплекса и потребовали отставки предыдущего президента Аслана Бжании. Тот, в свою очередь, назвал действия оппозиции антироссийскими и заявил, что демонстранты исказили суть соглашения с РФ по инвестициям, а после заявил об отставке. 3 декабря парламент Абхазии также отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией.