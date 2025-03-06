Брюссель, 6 марта, 2025, 15:18 — ИА Регнум. Блокирование Венгрией решений по оказанию поддержки Украине становится всё труднее для Евросоюза. Об этом 6 марта заявила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас.

Virginia Mayo/AP/TASS Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас

«Да, это становится всё труднее, поэтому у нас есть новая инициатива по созданию коалиции большинства», — произнесла она по прибытии на экстренный саммит Евросоюза в Брюсселе.

Глава дипломатии ЕС отметила, что подобная инициатива позволит исключить право одной страны заблокировать решение остальных государств.

Как сообщало ИА Регнум, Будапешт не раз высказывался против продолжения украинского конфликта. В начале марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал начать переговоры с Россией по теме Украины. Он упомянул «стратегические разногласия» по украинскому вопросу, сохраняющиеся внутри ЕС. В связи с этим достижение консенсуса на европейском саммите 6 марта невозможно, отметил премьер и предложил не принимать на нем пространный документ с общими выводами.

4 марта Politico писало, что лидеры стран ЕС из-за возражений Венгрии приостановили разработку нового пакета военной помощи Украине на 20 млрд евро, предложенного Каллас. После этого депутаты общеевропейской партии Volt решили предложить некий план, включающий как лишение Венгрии права голоса, так и предложение сделать Каллас министром иностранных дел объединения. Также парламентарии призвали развивать общеевропейскую армию, закрепив а данном контексте полномочия ЕС в области обороны.