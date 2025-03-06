Москва, 6 марта, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Франция и Великобритания заняты попытками добиться для Украины передышки и не допустить обвала фронта любой ценой. Об этом 6 марта на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИА Регнум

Ранее, 6 марта,Reuters написало, что Франция и Великобритания планируют подготовить собственный план по урегулированию конфликта на Украине и представить его президенту США Дональду Трампу.

«В реальности мы имеем дело с откровенным стремлением любой ценой добиться передышки для агонизирующего киевского режима и не допустить обвала фронта», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что эту передышку Киев при помощи западных партнеров хочет использовать для укрепления потенциала и будущих попыток реванша.

«Необходимы твердые договоренности об окончательном урегулировании. Без этого всего некие передышки, перегруппировки абсолютно неприемлемы, так как будут вести к ровно противоположному результату», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Она также уточнила, что для России абсолютно неприемлемо размещение на Украине военных из европейских стран.

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о разработанном Парижем и Лондоном плане по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в конфликте нужно добиться «доступного перемирия» с переговорами и затем направить в зону конфликта западных миротворцев.

Российский политолог Сергей Марков предположил, что Россия не примет инициативу Макрона о перемирии на Украине. У украинских формирований заканчиваются боеприпасы и им необходимо перемирие для того, чтобы потом продолжить военные действия с новой силой, пояснил эксперт.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 26 февраля, что Россия исключает заморозку украинского конфликта по линии соприкосновения, так как это противоречит положениям Конституции страны. Он уточнил, что российская сторона не рассматривает никакие варианты урегулирования с присутствием на Украине миротворцев из Евросоюза, так как Брюссель пытается навязать такой подход для обострения конфликта.

Президент РФ Владимир Путин 20 января заявил о готовности российской стороны к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью таковых должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Глава государства отмечал, что при этом необходимо учесть законные интересы России и устранить первопричины украинского кризиса.