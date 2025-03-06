Брюссель, 6 марта, 2025, 15:48 — ИА Регнум. План Европейской комиссии (ЕК) по перевооружению Европы на 800 млрд евро даст странам Евросоюза возможность дополнительных инвестиций в производство оружия на Украине. Об этом 6 марта заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам фон дер Ляйен, указанный план ЕК откроет для стран сообщества фискальное пространство для инвестиций в сферу обороны.

«Он дает странам ЕС возможность инвестировать в оборонную индустрию Украины или покупать военное оборудование, которое будет прямо поставлено на Украину», — рассказала она в ходе совместного подхода к СМИ с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и главой Евросовета Антониу Коштой перед экстренным саммитом ЕС в Брюсселе.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта фон дер Ляйен заявила, что направила лидерам 27 стран ЕС план перевооружения Европы с бюджетом в размере 800 млрд евро. В нём предлагается выделить на оборону дополнительные 650 млрд евро в течение четырех лет и привлечь еще 150 млрд евро в виде кредитов.

Перед этим глава ЕК также неоднократно призывала значительно увеличить оборонные расходы в Евросоюзе. Так, 2 марта она призвала сделать это срочно. По её словам, странам ЕС нужно вкладывать больше средств в ВПК и показать заметный прогресс в этом вопросе.

В январе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также призвала страны объединения существенно нарастить расходы на оборону. Она предложила делать это путем сокращения трат на образование и здравоохранение и призвала европейские страны готовиться к войне с Россией.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал бредом утверждения том, что Россия якобы готовится напасть на Европу. Глава государства отметил, что антироссийская истерия раздувается на Западе для оправдания увеличения военных расходов и гонки вооружений.