Киев, 6 марта, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки разрушают мировой порядок. Об этом 6 марта заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Global Look Press/Tarasov/Keystone Press Agency

«Это не просто ось зла пытается пересмотреть мировой порядок. США разрушают мировой порядок», — привела его слова газета The Times.

Он добавил, что Белый дом поставил под сомнение единство Запада.

«И теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США», — заключил он.

3 марта премьер-министр Франции Франсуа Байру высказал мнение, что перепалка между главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в ходе их встречи в Белом доме свидетельствует о крахе единства Запада. По его мнению, в течение нескольких последних недель было видно, что назревает раскол Запада, а 28 февраля скандал в Белом доме стал кульминацией этого процесса. Премьер также обвинил Трампа в стремлении господствовать над соседями и партнерами, напомнив о желании американского лидера присоединить к США Канаду и Гренландию, а также контролировать Панамский канал.

Как передавало ИА Регнум, Трамп в ходе встречи с Зеленским в Белом доме призвал согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае Вашингтон «умывает руки». Но Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия, заявив, что Киев не примет его без предоставления «гарантий безопасности» со стороны США. Встреча закончилась скандалом из-за перепалки между ее участниками.

Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман после этого призвала Европу проявить жесткость и усилить независимость от США. По ее мнению, Зеленский подвергся немыслимому давлению.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Зеленский в ходе встречи с Трампом показал отсутствие дипломатических способностей. По его словам, теперь потребуются большие усилия, чтобы преодолеть последствия этой перепалки.