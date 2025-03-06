Киев, 6 марта, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому скоро придется подписать перемирие с Россией на ее условиях. Об этом 6 марта заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

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«Что придется подписать? Я убежден, что перемирие, причем в самое ближайшее время», — заявил Дубинский.

Он подчеркнул, что соглашение будет подписано на условиях Москвы, а не на тех, которые выгодны только Киеву и которые выдвигают Париж и Лондон.

По мнению Дубинского, президент США Дональд Трамп не будет на этот раз встречаться с Зеленским. С главой киевского режима встретится министр финансов США Скот Бессент или вице-президент Джей Ди Вэнс. Эти представители американского руководства проконтролируют соблюдение Зеленским всех требований, необходимых для подписания соглашения, считает украинский депутат.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 20 января заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны привести к долгосрочному миру, а не к краткому перемирию. 12 февраля в телефонном разговоре с Трампом российский лидер подчеркнул, что для наступления мира на Украине должны быть устранены первопричины конфликта.

Трамп 28 февраля принял Зеленского в Овальном кабинете. Планировалось подписание соглашения по редкоземельным металлам. Трамп потребовал, чтобы Киев остановил боевые действия. Зеленский начал спорить с американским лидером, отказываясь от переговоров. В результате его выдворили из Белого дома. После того как США приостановили военную помощь Киеву, Зеленский написал Трампу письмо, заверив, что готов к переговорам, которые привели бы к долгосрочному миру.

Российское руководство неоднократно отмечало, что Зеленский утратил свою легитимность 20 мая 2024 года, отменив выборы под предлогом военного положения. Подписывать с ним документы юридически неверно, учитывая, что на Украине действует подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине.

В Эр-Рияде 18 февраля состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. По итогам встречи, которая длилась четыре с половиной часа, было решено создать переговорные группы России и США по Украине.