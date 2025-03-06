Москва, 6 марта, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Генпрокуратура России подала иск к американской компании Universal Beverage Company, владеющей производством консервов «Главпродукт». Соответствующая информация размещена в картотеки арбитражных дел московского суда.

РИА Новости/Максим Богодвид

В числе ответчиков также указаны акционер группы «Главпродукт» Леонид Смирнов и компания Universal Company 2000. В числе третьих лиц значатся Росимущество, АО «ВТБ Регистратор», ООО «Промсельхозинвест» (основное юридическое лицо холдинга), «Главпродукт-инвест» и некоторые другие компании.

Подробности исковых требований пока неизвестны.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче активов Universal Beverage Company в России под временное управление Росимущества. Российское ведомство получило во временное управление 100% долей, принадлежащих зарегистрированной в США компании. Организация является собственником холдинга «Главпродукт» через ООО «Промсельхозинвест».

В феврале Universal Beverage Company оспорила в Арбитражном суде передачу ООО Промсельхозинвест» Росимуществу и затребовала обеспечительные меры. Заявление суд отклонил, рассмотрение иска запланировано на 11 марта.