Москва, 6 марта, 2025, 14:56 — ИА Регнум. На площадке АНО «Цифровая экономика» прошла экспертная сессия, посвященная Международному женскому дню. Мероприятие под названием «Мягкая сила: роль женщины в развитии цифровой грамотности и кибергигиены России» объединило экспертов для обсуждения проектов и инициатив, направленных на повышение уровня цифровой грамотности, а также образовательных программ для девушек, планирующих карьеру в ИТ-сфере.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Советник Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Мария Мезенцева подняла тему кибермошенничества. Она отметила, что борьба с этим явлением — это общая задача, которая не зависит от пола специалиста.

«Однако женщины играют особую роль в продвижении киберграмотности среди обычных пользователей. Будучи мамами, дочерьми и сёстрами, мы с особым трепетом воспринимаем всё, что происходит с близкими и друзьями, заботимся об их благополучии», — добавила Мезенцева.

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова рассказала, как проекты этой организации помогают изменить восприятие технологий среди детей и взрослых. По ее словам, женщины обладают уникальными качествами, которые помогают эффективно продвигать идеи цифровой грамотности.

«Очень важно, чтобы девушки и женщины не боялись связывать свою жизнь с информационными технологиями. Сегодня это не «мужская» сфера, а возможность для всех, кто готов учиться, развиваться и вносить свой вклад в цифровое будущее», — подчеркнула она.

Коммерческий директор проекта «Кибердом» Екатерина Еленская отметила роль женщин в программах по повышению киберграмотности. Она сообщила, что в «Кибердоме» 80% топ-команды составляют женщины, и 70% инициатив создаются благодаря их усилиям.

«Мы показываем, что профессии в индустрии кибербезопасности — это не что-то далекое, а реальные возможности для молодежи. Наша цель — не только защитить, но и вдохновить новое поколение цифровых лидеров, чтобы они осознанно выбирали свою профессиональную траекторию в мире технологий», — рассказала Еленская о деятельности проекта.

Замдиректора направления «Кадровый суверенитет» АНО «Цифровая экономика» Ольга Франчук заявила, что в экспертный совет по цифровой грамотности и кибергигиене входит большое количество женщин. Вместе с ними реализуются образовательные программы, масштабные информационные кампании и создаются новые форматы донесения информации о правилах безопасного взаимодействия с технологиями.

«Чем больше, громче, чаще мы говорим о кибергигиене, формах кибермошенничества и способах реагирования на киберугрозы, тем выше вероятность того, что все — от детей до граждан серебряного возраста — нас услышат и будут более осторожными и внимательными пользователями», — отметила она.

Экспертная сессия прошла 5 марта. Модераторами дискуссии выступили Франчук и директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в сентябре 2024 года назвал развитие IT-технологий одним из важнейших направлений в работе государства. От них зависит будущее страны. При этом РФ достаточно неплохо действует в этой области, подчеркнул глава государства.