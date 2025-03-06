Москва, 6 марта, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Компания Tether, владеющая одним из крупнейших стейблкоинов USDT, заблокировала криптовалюту на кошельках российской биржи Garantex на сумму 2,5 млрд рублей, из-за чего ей пришлось приостановить оказание всех услуг, включая вывод валюты. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Garantex.

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

«У нас плохие новости. Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд рублей. Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему. Мы боремся и не сдадимся», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале биржи.

В Garantex также отметили, что все активы россиян, находящиеся в стейблкоинах USDT, сейчас под угрозой.

Основной специализацией Garantex является торговля криптовалютами и предоставление услуг по обмену цифровых активов. В 2022 году США ввели в отношении криптобиржи санкции, обвинив ее в содействии отмыванию денег. По утверждению американского минфина, через платформу проводились подозрительные транзакции на сумму более $100 млн, часть из которых была связана с российской хакерской группировкой Hydra. Несмотря на это, биржа продолжала работать и оставалась доступной для пользователей из России.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля Европейский союз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения против Garantex. ЕС обосновал санкции тем, что клиенты ряда российских банков, находящихся под рестрикциями, могли использовать Garantex для выхода на глобальные финансовые рынки. Это становилось возможным благодаря обмену российских рублей на криптовалюту, которая затем конвертировалась в другие валюты.