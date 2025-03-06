* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Смоленск, 6 марта, 2025, 14:27 — ИА Регнум. В Смоленске суд признал Telegram-канал журналиста Михаила Зыгаря (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) информацией, распространение которой запрещено в России, за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом 6 марта стало известно из картотеки суда.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Михаил Зыгарь (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Содержащаяся в данном Telegram-канале информация формирует ложное представление о Вооруженных силах Российской Федерации, а также содержит сведения против специальной военной операции на Украине. <…> Признать информацию, размещенную в Telegram-канале «Да. Зыгарь», информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено», — говорится в решении.

Минюст РФ внес Зыгаря в список иноагентов в октябре 2022 года. В марте 2024 года он стал фигурантом уголовного дела о распространении ложной информации о российской армии.

В апреле МВД России объявило журналиста в розыск. Кроме того, Басманный суд Москвы заочно арестовал Зыгаря по делу о распространении фейков о ВС РФ.

24 сентября 2024 года Минюст уточнил, что Зыгарь был включен в список иноагентов за поступление денежных средств от источников в США и Болгарии. Согласно документам, журналист также распространял материалы СМИ, которые исполняют функции иноагентов.