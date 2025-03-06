Москва, 6 марта, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 6 марта в Кремле вручит звезду Героя России вдове погибшего в августе в Курской области командира батальона 9-го полка Сергея Чебнева Ольге. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Михаил Климентьев Медаль «Золотая Звезда»

«Президент имеет в виду у себя в рабочем кабинете (в Кремле. — Прим. ред.) встретиться с Ольгой Александровной Чебневой, это вдова Сергея Чебнева. Путин вручит вдове Золотую Звезду Героя Российской Федерации посмертно», — сообщил представитель Кремля.

Сергей Чебнев служил с позывным Отмель. Военный погиб в августе при обороне села Малая Локня в Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, в августе в течение нескольких дней российские военные, в числе которых был и Чебнев, героически удерживали позиции в здании исправительной колонии № 11 в Малой Локне. Заняв оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий, возвели защитные сооружения по периметру. При попытке прорваться украинская армия потеряла около 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около 100 боевиков.

Заместитель командира батальона 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса с позывным Кадет отметил, что в период боевых действий российские солдаты держались за счёт внутреннего стержня и авторитета комбата. Чебнев получил смертельные ранения, когда группу эвакуации накрыли минометы и нанёс удар украинский FPV-дрон.

Военный корреспондент Александр Коц отметил, что Отмель понимал — для его бойцов женская колония стала Брестской крепостью. Но до последнего вздоха военный пытался не дать замкнуть кольцо вокруг тюрьмы, чтобы у солдат был шанс на спасение.