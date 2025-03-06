Москва, 6 марта, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Следовавший из Москвы в Ереван лайнер пассажирской авиакомпании «Азимут» срочно вернулся в московский аэропорт Внуково из-за неполадки. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Пивов/РИА Новости

«В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса А47 029 Москва (Внуково)— Ереван 6 марта 2025 года принял решение о возврате в аэропорт вылета в связи со срабатыванием индикации работы одной из систем самолета», — говорится в сообщении на сайте «Азимута».

Уточняется, что лайнер успешно приземлился во Внуково в 10:37 МСК, пассажиров рейса в Ереван доставит резервный самолет авиакомпании.

Как сообщало ИА Регнум, вылетевший в Анталью лайнер авиакомпании «Победа» 1 марта вынужден был после срабатывания датчика одной из систем вернуться во Внуково. Самолет приземлился в штатном режиме.

Ранее, 25 февраля, летевший из Екатеринбурга пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Отмечалось, что у воздушного судна отказала система радиолокации.