Москва, 6 марта, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Сообщения о госпитализации народного артиста России Евгения Миронова не соответствуют действительности. Об этом 6 марта заявил его помощник Алексей.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ранее в ряде Telegram-каналов и СМИ появились публикации о резком ухудшении самочувствия 58-летнего актера, якобы он обратился к врачам и пожаловался на проблемы с давлением и немеющие руки.

«Всё в порядке, я не знаю, откуда у вас такая информация», — процитировали «Известия» помощника актера.

По его словам, у Миронова нет никаких проблем со здоровьем.

Евгений Миронов работает художественным руководителем Театра наций с 2006 года. До этого он играл в Московском театре Олега Табакова. Артист снялся во многих фильмах, в том числе «Время первых», «Идиот» и «Утомлённые солнцем».