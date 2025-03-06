Ганновер, Германия, 6 марта, 2025, 14:12 — ИА Регнум. Взрыв прогремел на заводе поставщика автомобильных деталей Continental в немецком Ганновере. Об этом 6 марта сообщила радиостанция NDR.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным полиции, по меньшей мере один человек пострадал. Это произошло в результате взрыва котла на одном из верхних этажей завода.

Пожарная служба Ганновера сообщила, что число пострадавших может увеличиться.

На опубликованных фотографиях видно, что на верхнем этаже здания выбиты стекла.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале взрыв прогремел в Тюменской области на Радонежском газовом месторождении. Во время подъема электроцентробежного насоса на буровой вышке произошел неконтролируемый выброс газа, начался пожар.

Пострадали трое сотрудников АО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин». Двоих из них в тяжелом состоянии эвакуировали на вертолете и госпитализировали с ожогами лица и рук.