* — состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Киев, 6 марта, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) и экс-премьер страны Юлия Тимошенко подтвердили свои контакты с администрацией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим)

Ранее Politico написало, что четыре высокопоставленных чиновника из окружения Трампа тайно встретились с Тимошенко, а также с ключевыми фигурами партии Порошенко. Позже источники в украинских политических кругах и Верховной раде подтвердили, что представители Трампа ведут переговоры с оппонентами главы киевского режима Владимира Зеленского, прежде всего с послом Украины в Лондоне, постпредом страны при Международной морской организации (ИМО) Валерием Залужным,написало издание «Страна. ua».

После этого Тимошенко и Порошенко написали посты в своих соцсетях, в которых объяснили, о чем они общаются с представителями Белого дома.

«Мы публично и прозрачно работаем с американскими партнерами, имея целью сохранение двухпартийной поддержки Украины. Неоднократно предлагали скоординировать с властями эти встречи вплоть до приглашения на них посла. Мы также неоднократно публично говорили об отсутствии коммуникации у [украинской] властной команды с американской администрацией, что создает риски для Украины», — написал Порошенко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что его команда всегда была категорически против выборов во время конфликта, «в отличие от власти, которая, забирая деньги у армии, пытается покупать голоса избирателей, а также неконституционными и внесудебными санкциями устраняет политических оппонентов».

Тимошенко написала на своей странице в соцсети, что ведет переговоры со всеми союзниками, «способными помогать в скорейшем обеспечении справедливого мира».

Ранее ИА Регнум сообщало, что срок президентских полномочий Зеленского завершился в мае 2024 года. Однако выборы нового президента страны так и не состоялись. Глава киевского режима отменил их, объяснив это военным положением на Украине. Позднее он заявил, что украинцы якобы не желают проведения выборов из-за их бессмысленности.

18 февраля Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. Он заявил, что у Зеленского на данный момент поддержка среди населения составляет около 4%. В ответ на это Зеленский заявил, что поменять его прямо сейчас не получится. По его заверениям, в соцопросах его рейтинг доверия составляет 57%.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Зеленский нелегитимен и конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. По его словам, единственным легитимным органом власти осталась Верховная рада, а остальные утратили свою правомочность.

3 марта Зеленский не исключил своего участия в выборах президента Украины. Он вновь заявил, что убрать его «будет непросто».