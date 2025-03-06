Москва, 6 марта, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Заявления президента Франции Эммануля Макрона по поводу кризиса на Украине были пространными и довольно нервозными. Об этом 6 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

SARAH MEYSSONNIER/POOL/EPA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский

«Макрон, как я понимаю, вчера в своем таком пространном, довольно нервозном заявлении сказал, что нельзя допустить, чтобы … [вооруженный конфликт закончился] капитуляцией Украины», — отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.

Лавров уточнил, что путь от заявлений Запада о необходимости «стратегического поражения России» до слов о капитуляции Украины достаточно большой, однако там нашли в себе силы его пройти.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Макрон в ходе обращения к нации назвал Россию «угрозой» для своей страны и всей Европы. Французский президент также призвал начать «стратегическую дискуссию» об использовании французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 6 марта назвал политической и человеческой подлостью заявления Макрона о якобы «угрозе» Европе со стороны России. По его словам, речь французского президента нужно воспринимать не как демонстрацию заботы о киевском режиме, а как стремление наднациональных элит помешать усилению позиций в мире президента США Дональда Трампа и не допустить переговоров Москвы и Вашингтона.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень конфронтационным заявление Макрона об «угрозе» Европе от России, которое говорит о стремлении Парижа к войне. Представитель Кремля отметил, что президент Франции в выступлении не сказал, что это НАТО в течение многих лет размещает свою инфраструктуру все ближе к российской границе, и умолчал еще о многих подобных вещах.