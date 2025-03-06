Братислава, 6 марта, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Словакия не поддержит инициативу Еврокомиссии выделить из бюджета деньги для помощи Украине. Об этом 6 марта заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

РИА Новости/Алексей Витвицкий

Он пояснил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас намерена предложить срочный сбор на сумму от 20 до 40 млрд евро. Деньги европейские страны должны будут предоставить из своего бюджета.

«Когда мы это смотрели, в Словакии это было бы 160-260 млн евро. Так я вам хочу сказать очень четко: за это голосовать не будем», — подчеркнул Фицо в ходе заседания комитета парламента по европейским делам перед поездкой в Брюссель.

По его словам, сложно представить, что Словакия, страдающая от консолидации бюджета, осознанно выдаст четверть миллиарда на военную поддержку киевского режима. Он напомнил, что в стране процветает коррупция, а значит, половина денег вновь будет украдена.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что депутаты республики на засекреченном заседании комитета по обороне и безопасности обсудили законность передачи военной техники Украине властями страны в 2022–2023 годах. В стране создана следственная группа, изучающая выводы Высшего контрольного управления в контексте переданного Украине имущества.

25 февраля председатель входящей в правительственную коалицию Словацкой национальной партии Андрей Данко заявил, что Словакия вправе потребовать от Украины вернуть долг — 3,5 млрд евро за оказанную помощь. По оценкам словацких СМИ, после начала российской спецоперации на Украине киевский режим получил от Словакии помощь в размере 3,48 млрд евро, что составляет около 3,22% ВВП республики.

В конце февраля Каллас заявила, что главы МИД стран Европы не смогли согласовать проект военной помощи Украине на 2025 год. Тем не менее детали инициативы и объемы финансирования киевского режима было решено обсудить на экстренном саммите лидеров Евросоюза 6 марта.