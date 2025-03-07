Москва, 7 марта, 2025, 09:00 — ИА Регнум. Малый и средний бизнес в 2024 году привлек рекордные 1,18 трлн рублей благодаря финансовой поддержке участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП. Прирост к 2023 году составил 8%.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Рекордным стал и показатель по количеству получателей поддержки, уточнили в Корпорации МСП. Финансирование при помощи гарантий и поручительств участников НГС получили почти 74 тысячи предпринимателей. Это на 71% больше, чем в 2023 году. Более 60% (774,3 млрд рублей) от общего объема привлеченного финансирования малый и средний бизнес получил по линии Корпорации МСП.

«Малый и средний бизнес в 2024 году развивался и рос, достигнув рекордного количества в 6,59 млн предпринимателей. Это стало возможным в том числе благодаря комплексу мер господдержки», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, основной запрос МСП — на привлечение средств в предприятия — государство помогает закрывать через инструменты НГС. С ними бизнес привлек более 1,18 трлн рублей. «Гарантии и поручительства помогают ему решать главную проблему — предоставлять банкам залог, без которого невозможно получить кредиты», — добавил генеральный директор Корпорации МСП.

Он подчеркнул, что объем поддержки осуществляющих научно-техническую деятельность организаций продолжает расти: за 2024 год он вырос вдвое и составил 81,5 млрд рублей. В сфере ИТ — на 12%. «Это важный тренд, ведь именно эти компании сегодня находятся на передовой и формируют научный и производственный потенциал страны для реализации программ импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета», — отметил Александр Исаевич.

Среди отраслей экономики наибольший объем финподдержки при помощи участников НГС привлекли малые и средние предприятия из сфер обрабатывающего производства (252,9 млрд рублей), строительства (236,7 млрд рублей), научно-технической деятельности (81,5 млрд рублей).

Лидерами по привлечению финансирования при помощи участников НГС в 2024 году, помимо предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, стал малый и средний бизнес из Свердловской и Ростовской областей (88,6 млрд и 37,1 млрд рублей соответственно), Краснодарского края (35,7 млрд рублей).

Увеличивается поддержка в новых российских регионах: ДНР (1,3 млрд рублей), ЛНР (0,9 млрд рублей), Запорожской и Херсонской областях (0,6 млрд и 0,2 млрд рублей соответственно). Высокий прирост к 2023 году отмечен в Брянской (267%) и Архангельской областях (158%), республиках Адыгея (199%) и Калмыкия (185%).

НГС наряду с Корпорацией МСП входят региональные гарантийные организации (РГО) и государственные (муниципальные) микрофинансовые организации (ГМФО).

Предприниматели благодаря финансовым инструментам участников НГС могут привлечь банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда собственного залога нет или его недостаточно.

Поддержка предпринимателей продолжает осуществляться по профильному федеральному проекту, входящему в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».