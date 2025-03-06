Анкара, 6 марта, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Турция готова обсудить возможную отправку на Украину своих военных в качестве миротворцев, если это поможет стабильности в регионе. Об этом 6 марта сообщил источник в министерстве обороны Турции.

TASS /Europa Press/ABACAPRESS.COM

«Возможный вклад Анкары в миссию, которая еще не оформлена концептуально и обсуждается в различных средствах массовой информации, будет взаимно обсуждаться со всеми сторонами, если это будет сочтено необходимым для обеспечения региональной стабильности и мира», — процитировала газета Milliyet источник в оборонном ведомстве Турции.

Собеседник издания уточнил, что министерство и другие ведомства Турции следят за дипломатическими инициативами, которые направлены на урегулирование украинского конфликта.

27 февраля Bloomberg писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос отправки миротворческого контингента на Украину после завершения конфликта. В материале уточнялось, что обязательным условием участия Турции в такого рода инициативах будет ее подключение к переговорам по мирному урегулированию конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале стало известно, что Великобритания и Франция планируют направить 30 тыс. миротворцев на Украину в случае, если стороны, участвующие в конфликте, придут к мирному соглашению.

21 февраля с призывом отправить свои войска на Украину «для поддержания мира» к США обратилась премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

19 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против размещения «миротворцев» из стран Европы на Украине по итогам заключения мирного соглашения. Он отметил, что в этом случае Вашингтону не придется посылать туда своих военных.

Лавров 2 марта заявил, что дискуссии, ведущиеся в Европе о направлении на Украину миротворцев, являются наглостью. По его словам, появление европейских миротворцев на Украине будет означать, что для России не исчезнут первопричины кризиса.

Позже, 6 марта, Лавров подчеркнул, что военный контингент стран Евросоюза на территории Украины будет означать прямую войну европейских государств против России. Он отметил, что РФ категорически не будет наблюдать за размещением на территории Украины воинских контингентов из стран НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 февраля заявил, что Россию беспокоят обсуждения касательно возможного размещения европейских военных на Украине. Он подчеркнул, что Москва отслеживает противоречивые заявления зарубежных политиков по данному вопросу.