Москва, 6 марта, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Актер сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный самостоятельно пришел к следователю после возбуждения дела о неявке в военкомат. Об этом 6 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительный органы.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Актер Глеб Калюжный

Отмечается, что в настоящий момент решается вопрос об отправке актера на срочную службу в армию либо уголовной ответственности за неявку в военкомат. Также добавляется, что актер находится у следователя вместе с адвокатом.

Максимальное наказание по статье, грозящей актеру, — лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта в отношении Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. Зрители также знают его по ролям в таких сериалах, как «Содержанки-3», «Трудные подростки».

Осенью 2022 года Россию покинул блогер Даня Милохин. Когда он вернулся спустя год, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила Минобороны отправить блогера в армию. Она пояснила, что так он сможет доказать свою верность России. Уже на следующий день Милохин вновь улетел в Дубай. Спустя несколько дней молодого человека объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы.

В апреле 2024 года в беседе с ИА Регнум приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев рассказал, что сын хочет вернуться в Россию, несмотря на вероятный призыв в армию, но такой возможности у него пока нет.