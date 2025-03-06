Киев, 6 марта, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Представители президента США Дональда Трампа ведут негласные переговоры с оппонентами главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 6 марта сообщило украинское издание «Страна. ua», ссылаясь на источники в местных политических кругах и Верховной раде.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным журналистов, в центре внимания американцев бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ), посол в Великобритании Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко, глава Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Вашингтон при помощи этих контактов хочет организовать внутреннее давление на Зеленского с целью побудить его согласиться на прекращение огня. Также это прощупывание, на кого можно сделать ставку в послевоенной Украине, с учетом крайне скептического отношения Белого дома к Зеленскому», — заявил изданию неназванный источник.

Также собеседник рассказал, что в политических кругах не понимают, зачем Зеленский хамил Трампу в ходе встречи в Белом доме 28 февраля. Теперь Украина из-за этого лишилась американской военной помощи и недовольство главой киевского режима в стране только усиливается.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 марта, комментируя различные сообщения о тайных переговорах властей США с украинскими политиками, заявил, что в Москве анализируют эту информацию, но не доверяют анонимным источникам СМИ. Информации поступает очень много, и невозможно понять, где правда, а где ложь.

Перепалка между Зеленским и Трампом в Белом доме началась, когда американский президент потребовал от гостя согласиться на перемирие. После этого украинский политик начал вести себя вызывающе, и его попросили покинуть Овальный кабинет.

С 4 марта США приостановили военную помощь Киеву. На следующий день директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф заявил, что американская сторона временно прекращает передавать разведданные Украине. Он пояснил, что Вашингтон таким образом хочет призвать стороны конфликта к ответственности за установление мира.

При этом срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Он отменил очередные выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.

Президент РФ Владимир Путин указал на то, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента ни при каких случаях. Легитимным органом власти в этой стране осталась Верховная рада, но при нелегитимности первого лица государства остальные органы власти лишаются своей правомочности, добавил российский лидер.

Трамп в феврале 2025 года заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы. Он также отметил низкий рейтинг Зеленского — на уровне 4%. Этот вопрос беспокоит многие государства, подчеркнул американский лидер.