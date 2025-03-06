Москва, 6 марта, 2025, 13:57 — ИА Регнум. В первой половине дня 6 марта на сайтах МВД России произошел сбой. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Информирую, что сегодня, 6 марта 2025 года, в связи с проведением технических работ на серверной площадке, обеспечивающей ведомственные интернет-ресурсы, с 11 до 12 часов был затруднен доступ к онлайн-сервисам МВД России», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что работоспособность сайтов и сервисов МВД восстановили к настоящему моменту.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января россияне пожаловались на массовый сбой в работе операторов связи, соцсетей, в том числе «ВКонтакте», и поисковиков. Больше всего сообщений о сбое зафиксировано в Москвы, Московской, Нижегородской, Тверской, Свердловской областях и Удмуртии. Роскомнадзор объяснил сбой аварией на магистральной сети у одного из операторов связи.