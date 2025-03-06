Москва, 6 марта, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Военный контингент стран Евросоюза на территории Украины будет означать прямую войну европейских государств против России. Об этом 6 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум

Лавров подчеркнул, что Россия категорически не будет наблюдать за размещением на территории Украины воинских контингентов из стран НАТО.

«Это будет означать уже не якобы гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против РФ. Этого допустить невозможно», — заявил он на пресс-конференции.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения к нации объявил, что соберет начальников генштабов нескольких стран для обсуждения якобы возможного размещения военного контингента на Украине. По его утверждению, размещение западных войск на украинской территории — это план по «прочному и длительному миру», который он проработал с киевским режимом и другими странами Европы.

Американская газета The Wall Street Journal 23 февраля написала, что Британия и Франция хотят направить 30 тыс. миротворцев на Украину в случае достижения мирного соглашения между сторонами конфликта. При этом чиновники ЕС признали, что без помощи США план Европы по отправке миротворцев на Украину ждет «тернистый путь».

Лавров 2 марта назвал наглостью дискуссии, ведущиеся в Европе о направлении на Украину миротворцев. Глава МИД уточнил, что появление миротворцев из европейских стран на Украине будет означать, что для России не исчезнут первопричины кризиса.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что ввод западных воинских контингентов на Украину приблизит риск глобального конфликта еще на один шаг. Глава государства также предупредил, что все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии.