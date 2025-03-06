Москва, 6 марта, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки потеряли в приграничных районах Курской области свыше 170 бойцов. Об этом 6 марта сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что также противник за этот период лишился восьми автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии, миномета, инженерной машины разграждения и четырех пунктов управления дронами.

За время вторжения в курское приграничье украинская армия потеряла в общей сложности свыше 65 230 бойцов, 385 танков, 296 боевых машин пехоты, 256 бронетранспортеров, 2133 боевые бронированные машины, 2315 автомобилей, 515 артиллерийских орудий и множества другой военной техники, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта 12 украинских бойцов за сутки сдались в плен в приграничье Курской области. Российские военные нанесли удары по позициям противника у Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Олешни, Рубанщины, Старой Сорочины, Суджи, Черкасского Поречного и Южного.

Помимо того были поражены живая сила и техника украинских войск в районах Бондаревки, Викторовки, Горналя, Дмитрюков, Зазулевки, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Косицы, Локни, Меловой, Николаевки и Черкасской Конопельки в Курской области, а также возле Басовки, Беловод, Журавки, Мирополья, Новенького и Юнаковки в Сумской области.