Москва, 6 марта, 2025, 13:30 — ИА Регнум. В отношении 26-летнего актёра Глеба Калюжного, известного по сериалам: «Трудные подростки» и «Вампиры средней полосы», возбудили уголовное дело об уклонении от военной службы. В СМИ писали, что актёр скрылся и его местонахождение неизвестно. Однако источник ИА Регнум сообщил, что правоохранители знают, где находится Глеб, и что сам «уклонист» сотрудничает со следствием.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Актер, певец Глеб Калюжный

Глеб Калюжный родился 14 августа 1998 года в Москве. По окончании девяти классов поступил в Московский политехнический колледж. Калюжный начал сниматься в кино с 2015 года и быстро стал узнаваемым благодаря ролям в популярных молодежных сериалах. Его работы в «Трудных подростках», «Улице», «Вампирах средней полосы» и громкая новинка «Красный шелк» завоевали любовь зрителей. Всего в его фильмографии на данный момент 42 работы.

«Уголовное дело в отношении Глеба Калюжного было возбуждено 5 марта по ч. 1 ст. 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной службы») Пресненским межрайонным следственным отделом СКР», — сообщил источник ИА Регнум.

Соцсети Глеб Калюжный

Глеб Калюжный официально прописан в Химках, где у него живет бабушка, которая занималась его воспитанием. Актёр также имел временную регистрацию в Пресненском районе Москвы, там и состоял на воинском учете в Объединенном военном комиссариате Тверского района. Однако жил Калюжный по другим адресам, в то время как повестки приходили по месту регистрации.

«Следствию известно о местонахождении Калюжного, он не скрывается и сотрудничает с правоохранителями», — сообщил источник.

Как уточнил собеседник, наказание по возбужденной статье не предусматривает задержания и помещения в СИЗО.

«По данной статье ему грозит штраф до двухсот тысяч рублей. Возможно, он будет находиться под подпиской о невыезде. Если максимальный срок по возбуждённой статье не превышает трёх лет, то это преступление считается небольшой тяжести и не предусматривает ареста, то есть задержания в СИЗО на время следствия», — уточнил источник.

Мужчина должен быть призван на службу после погашения судимости, и если он будет повторно уклоняться от призыва, то будет возбуждено еще одно уголовное дело, которое будет считаться рецидивом, и тогда ему грозит реальный срок. Также источник уточнил, что на данный момент неизвестно, что является причиной уклонения от службы в армии.