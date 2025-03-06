Москва, 6 марта, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки сейчас не являются для России дружественной страной с общими ценностями. Такую позицию 6 марта обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Carolyn Kaster/AP/TASS

Ранее госсекретарь США Марко Рубио появился в прямом эфире с крестом на лбу, символизирующим начало Великого поста. После этого журналисты спросили у представителя Кремля, считает ли российская сторона сейчас Соединенные Штаты дружественной страной.

«Нет, США не являются в настоящий момент дружественной нам страной. США являются страной, с которой мы сейчас пытаемся реанимировать и восстановить двусторонние отношения. А что касается вероисповедания человека — это право каждого», — ответил журналистам Песков.

Как передавало ИА Регнум, новая американская администрация взяла курс на восстановление связей с Россией и скорейшее урегулирование украинского конфликта. Прогресс в налаживании отношений между Россией и США наметился после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа 12 февраля. Главы государств договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации двусторонних встреч. Диалог лидеров произошел впервые за 4,5 года и длился почти полтора часа.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями США и России. Глава МИД РФ Сергей Лавров и Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта. Стороны также согласились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях. Представителям России и США поручено обсудить, что необходимо для подготовки встречи президентов двух стран, отмечал Лавров.

2 марта Лавров отметил, что Трамп ― прагматик, лозунг которого «здравый смысл». Глава МИД охарактеризовал переговоры в Эр-Рияде как диалог двух серьезных стран, которые «сели поговорить, где у них что не так».

В свою очередь Песков 2 марта заявил, что ускорить налаживание отношений России и США можно при наличии политической воли у глав двух государств. По его словам, это поможет пройти этот путь достаточно быстро и успешно.