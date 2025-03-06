Курган, 6 марта, 2025, 14:30 — ИА Регнум. Кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Илья Шалита назначен на должность исполняющего обязанности директора Департамента общественной безопасности Курганской области. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба программы.

Пресс-служба программы «Время героев» Илья Шалита

Илья Шалита подчеркнул, что программа стала определяющим моментом в его жизни, он вспомнил практический опыт, полученный в ходе стажировок.

«В ходе обучения мы работали с региональными и федеральными командами, изучая лучшие практики территориального развития и проектного управления. Безусловно этот опыт помогает понять потребности и возможности для развития субъектов и отдельных отраслей. Моя стажировка была организована по принципу «от простого к сложному», — рассказал Шалита.

Участник программы пояснил, что на новой должности будет курировать обеспечение взаимодействия органов государственной власти субъекта с силовыми ведомствами региона. Он также отметил, что особое внимание будет уделяться работе по поддержке ветеранов специальной военной операциии их семей, а также патриотическому воспитанию молодежи.

Шалита родился в Саратове в 1978 году. Отучился в Екатеринбургском артиллерийском институте. В 2023 году награжден орденом Мужества. Также имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, две медали «За отвагу», медаль «За храбрость» II степени, медаль «За храбрость» I степени.

В мае прошлого года стал одним из 83 участников президентской программы «Время героев».

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Антона Шорохова был назначен на должность главного советника управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.

Шорохов отучился в Военно-космической академии и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, а в рамках участия в программе «Время героев» обучался под началом начальника управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александра Харичева.

В первом потоке программы «Время героев» обучение проходили также полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев и заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов.

Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года. Ее участники — ветераны и участники СВО проходят специальное обучение для государственной службы. Президент России Владимир Путин в декабре сообщил, что у первых участников «Времени героев» все складывается благополучно. Он подчеркнул, что все 83 человека из первого потока — достойные люди.