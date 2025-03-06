Москва, 6 марта, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Ядерная риторика президента Франции Эммануэля Макрона является угрозой в адрес России. Об этом 6 марта заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ИА Регнум

«Конечно, это угроза в адрес России. Если он (Макрон. — Прим. ред.) нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо готовиться к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза», — отметил он.

Лавров добавил, что Макрон периодически горделиво заявляет, что он позвонит президенту РФ Владимиру Путину и обязательно поговорит с ним.

«У него такие возможности есть. Никто не запрещает. Наоборот, президент [РФ] постоянно подчеркивает свою открытость к контактам со всеми своими коллегами. И в отношении вот этих, прямо скажем, неумных обвинений России в подготовке войны против Европы и Франции Путин неоднократно высказывался, называя такие мысли бредовыми, чушью. Наверное, для любого мало-мальски вменяемого человека совершенно понятно, что России это не нужно», — подчеркнул министр.

Лавров напомнил, что России нужно устранить первопричины той ситуации, которую Запад создал на Украине. Главной первопричиной было расширение НАТО, указал он.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта Макрон в обращении к нации заявил, что решил начать «стратегическую дискуссию» об использовании ядерного оружия Франции для защиты стран ЕС. По его словам, Россия якобы стала угрозой для всех европейских государств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 марта отметил, что последние заявления Макрона представляют собой претензию на ядерное лидерство в Европе. По его словам, из заявлений Макрона напрашивается вывод, что Франция ищет продолжения украинского конфликта. Отдельно он указал, что государство даже готово применить свои ядерные вооружения.

Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление Макрона истерикой и напомнил, что это Франция отправляла войска на Москву. По мнению депутата, французский лидер мечтает стать Наполеоном и стремится установить диктаторскую власть в стране, но его поставят на место.