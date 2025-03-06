Москва, 6 марта, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Информация о том, держит ли президент России Владимир Путин пост, не подлежит разглашению. Об этом 6 марта заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин

«Это настолько сакрально для каждого, что, наверное, не стоит выносить это в публичный пост», — заявил Песков.

Великий Пост в России в этом году начался 3 марта. Он продлится до 19 апреля. Пасху православные христиане будут праздновать 20 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году православные отмечали Пасху 5 апреля. Президент традиционно встретил праздник в храме Христа Спасителя в Москве. Вместе с ним в храм прибыл мэр Москвы Сергей Собянин.

В ночь на 7 января 2025 года Путин посетил рождественское богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Рождественское богослужение прошло в окружении участников спецоперации, волонтеров и их семей.