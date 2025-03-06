Москва, 6 марта, 2025, 12:58 — ИА Регнум. На данный момент от французской стороны не поступало никаких сигналов о желании начать контакты с Россией. Об этом 6 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Нет, никаких сигналов [к контактам с Россией от Франции] нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения к нации назвал Россию «угрозой» для своей страны и всей Европы. По его утверждению, таковая якобы исходит от российской стороны в воздушном пространстве, в социальных сетях и киберпространстве.

Президент Франции также заявил, что решил начать «стратегическую дискуссию» об использовании французского ядерного оружия для защиты стран Евросоюза.

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет 6 марта назвал истерикой слова Макрона, назвавшего Россию «угрозой» для Европы. Он уточнил, что французский президент «мутит воду» в Европе и поднимает там градус русофобии, чтобы отодвинуть в сторону просевшую в экономическом и политическом плане Германию и стать единоличным лидером ЕС.

Представители Москвы неоднократно подчеркивали, что Россия не является ни для кого угрозой. Так, президент РФ Владимир Путин ранее указывал, что заявления западных стран о якобы имеющихся у Москвы планах после Украины «напасть на Европу» — это чушь и бред. Политики Запада так запугивают собственное население для оправдания увеличения военных расходов, отмечал глава государства.

Также российский лидер неоднократно заявлял, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Он подчеркивал, что у Москвы нет никаких причин воевать со странами альянса.