Москва, 6 марта, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона представляют собой претензию на ядерное лидерство в Европе. Об этом 6 марта на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ТАСС/ Stevens Tomas/ABACA

Так он прокомментировал утверждение главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предпринимателя Илона Маска о желании лидеров стран Европы продолжать вечную войну на Украине.

По словам представителя Кремля, из заявлений Макрона напрашивается вывод, что Франция ищет продолжения украинского конфликта. Отдельно он указал, что государство даже готово применить свои ядерные вооружения.

«Это уже такая ядерная риторика, такая претензия на ядерное лидерство в Европе, то есть это очень и очень конфронтационно», — сказал Песков.

Ранее Макрон во время обращения к нации 5 марта сообщил, что решил начать «стратегическую дискуссию» об использовании ядерного оружия Франции для защиты стран Евросоюза. По его словам, Россия якобы стала угрозой для всех европейских государств.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично назвала обращение французского президента к нации «по-настоящему весенним». Она удивилась тому, что Макрон заявил о желании «утихомирить» Россию в то время, как в Москву намерен приехать новый посол республики, выразивший желание развивать отношения с РФ.