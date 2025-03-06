Москва, 6 марта, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия — это якобы угроза для Европы, являются чрезвычайно конфронтационными и свидетельствуют о том, что Париж стремится к войне. Об этом 6 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/РИА Новости

«Такое ощущение, что Франция действительно ищет продолжения войны. Более того, Франция готова уже использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности и так далее. Это уже такая ядерная риторика, такая претензия на ядерное лидерство в Европе, то есть это очень и очень конфронтационно», — отметил представитель Кремля в ходе брифинга.

Песков также отметил, что Макрон в выступлении ничего не сказал, что это НАТО в течение многих лет размещает свою инфраструктуру все ближе к российской границе. Французский лидер обвинил РФ в нарушении Минских договоренностей, но не напомнил, как его предшественник Франсуа Оланд ранее публично признался, что не собирался их соблюдать.

Кроме того, Макрон ничего не сказал, что Франция в 2014 году была участником соглашения между тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, но потом обманула украинского лидера, добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта Макрон в обращении к нации заявил о безграничной «агрессивности» России. По его словам, РФ якобы несет угрозу Европе в небе, в соцсетях и киберпространстве.

Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление Макрона истерикой, и напомнил, что это Франция отправляла войска на Москву. По мнению депутата, французский лидер мечтает стать Наполеоном и стремится установить диктаторскую власть в стране, но его поставят на место.