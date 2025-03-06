Москва, 6 марта, 2025, 13:24 — ИА Регнум. Кремль анализирует информацию о тайных контактах руководства США с украинскими политиками, но при этом анонимным источникам СМИ не доверяет. Так на брифинге 6 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации в прессе.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Много сейчас очень информации — информации в основном со ссылкой на источники. Что там правда, что там ложь — разобраться невозможно. Мы внимательно всю информацию воспринимаем, мы её анализируем. Но это не повод для каких-то оценок и комментариев», — отметил Песков.

Ранее Politico написало, что четыре высокопоставленных чиновника из окружения президента США Дональда Трампа тайно встретились с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко, а также с ключевыми фигурами партии бывшего президента страны Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим).

Позже источники в украинских политических кругах и Верховной раде подтвердили, что представители Трампа ведут переговоры с оппонентами Зеленского, прежде всего с постоянным представителем Украины при Международной морской организации (ИМО) Валерием Залужным, написало украинское издание «Страна. ua».

Ранее ИА Регнум сообщало, что срок президентских полномочий Зеленского завершился в мае 2024 года. Однако выборы нового президента страны так и не состоялись. Глава киевского режима отменил их, объяснив это военным положением на Украине. Позднее он заявил, что украинцы якобы не желают проведения выборов из-за их бессмысленности.

18 февраля Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. Он заявил, что у главы киевского режима Зеленского на данный момент поддержка среди населения составляет около 4%. В ответ на это Зеленский заявил, что поменять его прямо сейчас не получится. По его заверениям, в соцопросах его рейтинг доверия составляет 57%.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Зеленский нелегитимен и конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. По его словам, единственным легитимным органом власти осталась Верховная рада, а остальные утратили свою правомочность.

3 марта Зеленский не исключил своего участия в выборах президента Украины. Он снова убеждённо заявил, что убрать его «будет непросто».