Москва, 6 марта, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Во время беседы президента РФ Владимира Путина и избранного абхазского лидера Бандры Гунбы затрагивалась тема инвестиционных соглашений. Об этом заявил 6 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба

«Она (тема) затрагивалась, будут конструктивные контакты, будут учитываться интересы всех, никто не будет обижен», — заявил представитель Кремля журналистам.

Он также добавил, что в основе взаимодействия с абхазской стороной должно лежать взаимное уважение и взаимная выгода.

Проект закона «О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов» предполагает преференции для бизнесменов из РФ при реализации инвестиционных проектов на территории Абхазии.

Обозреватель «РИА Новости» Петр Акопов также ранее объяснял, что Абхазия хоть и имеет тесную связь с Россией, Москва не собирается делать из республики второй Сочи. Тем не менее, российская сторона имеет право настаивать на увеличении туристической емкости, что пойдет на пользу и самим абхазам.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 15 ноября в Абхазии начались протесты против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией из-за опасений, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов. Сторонники оппозиции захватили здания правительственного комплекса и потребовали отставки предыдущего президента Аслана Бжании.

Тот, в свою очередь, назвал действия оппозиции антироссийскими и заявил, что демонстранты исказили суть соглашения с РФ по инвестициям. 19 ноября глава государства заявил об отставке.

3 декабря парламент Абхазии также отказался ратифицировать инвестиционное соглашения с Россией. Против выступил 21 депутат, заявив, что подобные проекты не принесут в бюджет страны денег и якобы приведут к утрате экономического суверенитета.

5 марта был избран новый президент Абхазии. Путин лично поздравил нового президента Абхазии с победой на выборах и заявил, что абхазский народ сделал свой выбор.