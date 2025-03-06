Москва, 6 марта, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Приостановка военной помощи киевскому режиму со стороны США может помочь быстро остановить украинский конфликт. Об этом 6 марта заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Уже не раз говорили, что прав был бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, когда заявлял в свойственной ему манере, что конфликт на Украине можно остановить очень быстро, за две недели, стоит лишь прекратить поставки военной помощи украинскому режиму», — отметил Лавров.

При этом он напомнил, что Боррель призывал ни в коем случае не останавливать поставки оружия, аргументируя это тем, что «сначала надо нанести России стратегическое поражение, а потом диктовать ей условия мира».

«Наивность подобного рода высказываний понятна. Но и сменщица господина Борреля, забыл её фамилию, придерживается той же самой логики. И этой логики придерживается большинство европейских стран», — добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на Украине между ядерными державами — Россией и США — «идет прокси-война». Он призвал положить ей конец, отметив, что понимания, как это сделать, ни у кого нет. По его словам, план украинцев и их союзников в конгрессе США и в других странах заключается в том, чтобы Киеву оказывали военную помощь столько времени, сколько потребуется. Но это не стратегия, подчеркнул Рубио.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 6 марта, что Москва согласна с тезисом Рубио о том, что на территории Украины США ведут прокси-войну с Россией и что настало время остановить этот конфликт.

4 марта США приостановили военную помощь Украине, а 5 марта запретили снабжать киевский режим американскими разведданными. Как пояснил глава ЦРУ Джон Рэтклифф, речь идет о паузе в передаче разведданных на фронте. По его словам, такая мера воздействия необходима, чтобы «призвать всех к ответственности за установление мира».

Этому предшествовал скандал с участием главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме. На переговорах в Овальном кабинете он вступил в перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Зеленский отказался от требований Трампа прекратить боевые действия. Главу киевского режима выдворили из Белого дома.

Песков 4 марта заявил, что страны Европы попытаются каким-то образом компенсировать Киеву отказ Вашингтона поставлять оружие. Он также назвал остановку поставки американских вооружений Украине наилучшим вкладом США в достижение мира.