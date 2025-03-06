Москва, 6 марта, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Москва согласна с тезисом госсекретаря США Марко Рубио о том, что на территории Украины Вашингтон ведет прокси-войну с Россией. Об этом 6 марта заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Москва неоднократно заявляла, что на Украине Запад, и в особенности США, ведут вооруженный конфликт с Россией.

«И да, мы согласны с тем, что настало время остановить этот конфликт и эту [прокси-] войну», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Рубио 5 марта, выступая с речью, заявил, что на Украине между ядерными державами — Россией и США — «идет прокси-война». Он призвал положить ей конец, отметив, что понимания, как это сделать, ни у кого нет. Как отметил глава Госдепа, план украинцев и их союзников в конгрессе и в ряде других стран заключается в том, чтобы Киеву оказывали военную помощь столько времени, сколько потребуется. Но это не стратегия, заявил Рубио.

Президент России Владимир Путин 12 февраля провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также урегулирование ситуации на Украине. Лидеры двух стран согласились с тем, что этот вооруженный конфликт можно урегулировать путем переговоров. Президент РФ подчеркнул, что необходимо устранить первопричины конфликта.

В Эр-Рияде 18 февраля состоялись российско-американское переговоры высокого уровня. На них было решено начать по этому вопросу совместную работу на уровне специальных представителей. Участвовавший в переговорах глава МИД Сергей Лавров 20 февраля заявил, что бесконтрольная финансовая поддержка со стороны покровителей киевского режима и накачка украинской армии оружием создают препятствие завершению конфликта.