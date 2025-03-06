Москва, 6 марта, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обсудил с избранным абхазским лидером Бандрой Гунбой вопрос энергообеспечения республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Вчера у президента состоялась обстоятельная беседа с избранным главой Абхазии Гунбой. Она была очень субстантивной. Много вопросов на повестке дня. Нужна оперативная помощь России по продолжению энергопотоков… Россия не может оставаться в стороне», — рассказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Отмечается, что Абхазии требуется российская помощь в организации энергоперетоков, так как в горах не тает снег из-за холодной погоды и ГЭС не получает достаточно воды для генерации энергии.

Песков добавил, что Москва обсудила с абхазской стороной также многие другие вопросы на повестке дня, в том числе процесс паспортизации.

«Этот процесс будет ускорен, усовершенствован. Он будет облегчен для граждан Абхазии», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее российский лидер лично поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии. Путин назвал его результат по итогам избирательного процесса хорошим.

Кроме того, в личной беседе глава российского государства пообещал республике поддержку в условиях дефицита электроэнергии из-за аномально холодной зимы. Отмечается, что Гунба попросил Москву о поддержке дополнительным объемом гуманитарного перетока ориентировочно до середины апреля.

В ходе разговора российский лидер также пообещал доработать вопрос двойного российско-абхазского гражданства. В свою очередь избранный президент абхазской республики сообщил, что благодаря поддержке России свыше 70% граждан Абхазии уже стали и гражданами РФ.