Москва, 6 марта, 2025, 14:24 — ИА Регнум. Боксер Рустам Исмаилов был задержан сотрудниками правоохранительных органов в одном из московских спа-салонов с неизвестным веществом. Об этом 6 марта сообщил источник РЕН ТВ.

Софья Сандурская/Агентство «Москва»

«Спортсмена обнаружили в спа-салоне «Азия» с белым порошком на столе», — рассказал собеседник телеканала.

Он уточнил, что найденное вещество направили для исследования, правоохранители проводят проверку по данному факту.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января спасший провалившихся под лёд двух девочек в 2019 году школьник Георгий Герасимук был задержан полицией с наркотиками. Награжденному в то время грамотой МЧС России и ставшему тогда же победителем в номинации «Дети-герои» всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» 19-летнему молодому человеку сейчас грозит до 15 лет тюрьмы по уголовному делу о незаконном производстве и сбыте наркотических веществ.

Ранее, 22 января, сотрудники полиции задержали мужчину с шестью свёртками с наркотическим веществом. Им оказался стендап-комик из Москвы Артём Г., который бросил карьеру юмориста и стал закладчиком.