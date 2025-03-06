Симферополь, 6 марта, 2025, 12:44 — ИА Регнум. В Севастополе национализировали имущество пособников киевского режима и спонсирующих Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил 6 марта губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Отмечается, что рабочая группа Антитеррористической комиссии города доказала, что ряд юридических и физический лиц, в том числе иностранных, направляли деньги украинским формированиям.

«Они осуществляли сбор денежных средств и финансировали украинские вооруженные формирования, непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского «правозащитного» фонда «Открытый диалог», который представляет угрозу конституционному строю, обороноспособности и безопасности нашей страны», — говорится в публикации.

Развожаев подчеркнул, что через этот фонд правонарушители отправили в виде пожертвований более $520 тыс. на Украину. Таким образом, было принято решение национализировать движимое и недвижимое имущество 13 физлиц и аффилированных с ними семи компаний, а также гаражи, котельные и другую технологическую инфраструктуру ПАО «Севастопольгаз».

«В перечень имущества, учитываемого как собственность Севастополя, вошли следующие предприятия: ООО «Завод судовой светотехники «Маяк», ООО «Завод судовой светотехники», ООО «Плоск», ООО «Тинос», ООО «Эксплуатационная организация «Технотрон», ООО «Центр технической эксплуатации № 1», производственный кооператив «КОРПУС», — уточнил глава города.

Как передавало ранее ИА Регнум, в декабре прошлого года глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в Крыму остались активы украинских олигархов, которые враждебно настроены к России. Он добавил, что власти республики продолжат поиски этого имущества для последующего изъятия.

13 февраля Константинов сообщил о подготовке очередного пакета имущества украинских бизнесменов для изъятия в пользу государства. Он уточнил, что среди прочего имущества будет национализирована собственность семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, бывшего депутата Рады Людмилы Денисовой и других иностранных граждан.