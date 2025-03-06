Махачкала, 6 марта, 2025, 13:31 — ИА Регнум. В Дагестане в селе Магарамкент женщина продала новорожденную дочь акушерке за 650 тыс. рублей. Об этом 5 марта рассказал Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Уточняется, что 39-летняя жительница села родила здоровую девочку, но не захотела забирать из роддома. Она договорилась с акушеркой, принимавшей роды, что та купит ребенка за 650 тыс. рублей. Деньги для совершения сделки принес в больницу муж медработницы.

Преступление раскрыли через несколько месяцев. Мать девочки, акушерка и ее супруг дали признательные показания, их задержали. Служба опеки работает с ребенком.

В отношении всех фигурантов возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

В августе 2024 года правоохранители объединили в одно уголовное дело десять случаев торговли новорожденными детьми в Москве. Всего в деле фигурируют шесть человек. Суд продлил арест двум обвиняемым, которые были связаны с одной из главных фигуранток — многодетной матерью Юлией Логиновой.

Как сообщало ИА Регнум, проверка в отношении Логиновой началась в октябре 2023 года. Следователи установили еще одну подозреваемую. Ей предъявили обвинение по статье о торговле людьми за сделку, совершенную в 2020 году.

Логинова попала в поле зрения полиции, когда врачи в крови одного из ее детей нашли лекарство, противопоказанное при его болезни. При выяснении, откуда у женщины столько детей, она рассказала, что двоих родила сама, троих ей родила суррогатная мать, а остальные — приемные.

Экспертиза ДНК не подтвердила родство Логиновой ни с одним из детей. Оказалось, что она при регистрации детей в ЗАГСе представляла поддельные документы. Следователи подозревают, что женщина могла купить детей.