Вашингтон, 6 марта, 2025, 13:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) около 80% разведывательной информации получали от союзных стран, при этом львиная доля приходилась на США. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на представителя украинских силовых структур, знакомого с ситуацией.

Evgeniy Maloletka/AP/TASS

Он также уточнил, что по состоянию на 5 марта киевский режим еще получал некоторую информацию от других стран, но не стал говорить, от каких именно.

Гендиректор лондонской консалтинговой разведывательной компании Istok Associates Limited Нил Барнетт в комментарии изданию заявил, что отказ США делиться информацией с Украиной будет большой проблемой для ВСУ.

«Британцы попытаются заполнить пробел <…> Но, очевидно, у нас нет всех возможностей, которые есть у американцев, и будут некоторые позиции, которые просто невозможно заменить», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский начал хамски себя вести на встрече с президентом США Дональдом Трампом в ответ на требование согласиться на мирные переговоры по Украине. После перепалки в присутствии представителей СМИ украинского политика попросили уйти из Овального кабинета.

С 4 марта Вашингтон приостановил военную помощь киевскому режиму. На следующий день директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Ли Рэтклифф объявил, что США на время прекращают обмен разведданными с Украиной. Он объяснил это намерением Вашингтона призвать всех к ответственности за установления мира.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 марта напомнил, что США были основным поставщиком вооружений киевскому режиму. Приостановка американской военной помощи Украине может стать шагом к мирному урегулированию конфликта.