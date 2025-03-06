Кемерово, 6 марта, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Инспектор МЧС Роман Плет приговорен к 4 годам колонии-поселения по делу о сгоревшем в 2022 году приюте в Кемерово. Дело слушалось 6 марта в Заводском районном суде.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Суд приговорил Плета Романа Станиславовича к наказанию в виде 4 лет колонии-поселения с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 4 года», — объявил судья.

Подсудимый также обязан выплатить потерпевшим по 100 тыс. рублей и порядка 2,5 млн рублей — хозяйке сгоревшего дома.

На суде Плет попросил признать его невиновным. После оглашения приговора он сообщил, что намерен обжаловать вердикт.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в приюте в Кемерово произошел 24 декабря 2022 года. Загорелся частный дом на улице Таврической. В нем проживали пожилые люди. В результате погибли 23 человека, еще пятеро пострадали. В здании было печное отопление.

Был задержан и арестован пастор Евангельской церкви Андрей Смирнов, содержащий приют. В октябре 2023 года суд приговорил его к пяти годам колонии.

Плета, который инсектировал приют, обвинили по по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Инспекто МЧС в феврале 2022 года выявил в приюте нарушения требований пожарной безопасности. При этом он не привлек к ответственности владельцев приюта и не принял меры по запрету деятельности этого заведения.