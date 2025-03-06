Сеул, 6 марта, 2025, 12:22 — ИА Регнум. В Сети появились кадры падения авиационных бомб на деревню Ногок в окрестностях южнокорейского города Пхочхона.

Lee Jin-man/AP/TASS

Ранее Военно-воздушные силы Южной Кореи заявили, это был нештатный сход восьми авиабомб MK-82 с истребителей KF-16 во время учений за пределами полигона, расположенного около Пхочхона.

На данный момент известно, что пострадали по меньшей мере 15 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта в ходе совместных южнокорейско-американских учений восемь авиабомб МК-82 были «аномально сброшены» с истребителя на жилые дома в районе Пхочхона.

Позднее агентство Yonhар сообщило, что сброс авиабомб произошел из-за ошибки пилота при введении им координат условной цели поражения. Отмечалось, что пилот не только вводит координаты, но и впоследствии подтверждает цель визуально. По словам представителя минобороны, военные приостанавливают все учения с боевой стрельбой до тех пор, пока не будет установлена точная причина инцидента.