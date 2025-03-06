Бангкок, 6 марта, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Страдающая от осложнений на фоне онкозаболевания гражданка России не может вернуться в Москву из Таиланда из-за высоких цен на транспортировку. Об этом 6 марта сообщает Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Сообщается, что диагноз россиянке поставили в конце 2024 года, а в феврале 2025 года врачи обнаружили в позвоночнике и легких женщины метастазы, её состояние резко ухудшилось. Семья россиянки решила перевезти больную в Москву для продолжения лечения, однако в Таиланде запросили 750 тыс. рублей за транспортировку, 200 тыс. из них нужно отдать сопровождающему врачу.

Отмечается, что родственники женщины экстренно ищут средства, поскольку уже сильно потратились на первоначальное обследование и лучевую терапию в Таиланде, суммарная стоимость процедур превысила 1,2 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта SHOT сообщил о десятке россиян, подхвативших на Бали лихорадку денге — смертельно опасное заболевание, которое переносят комары.

Одна из россиянок рассказала, что в больнице её держали на круглосуточной капельнице, давали парацетамол и противорвотные препараты. Позже началась тромбоцитопения — стали лопаться капилляры, началось носовое кровотечение. Однако на четвёртый день ей стало лучше, и её выписали.