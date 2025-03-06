Вашингтон, 6 марта, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности без американских разведданных при использовании реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил журнал Forbes со ссылкой на военного обозревателя Дэвиса Экса.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что на данный момент Украина не получает дынные для нацеливания HIMARS, а также информацию в реальном времени о дальних ударах, так как системам нужны координаты на карте — рассчитанные вручную или с помощью GPS.

«Если Трамп не изменит свою антиукраинскую позицию или же украинцы не получат другие источники информации о дальних целях, украинские HIMARS не смогут стрелять так далеко и так точно», — сообщается в статье, опубликованной 5 марта.

Издание также подчеркнуло, что ракеты для установок HIMARS могут закончиться в скором времени, так как большинство из них поставлялись до этого США.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта Вашингтон приостановил военную помощь Киеву. На следующий день Белый дом запретил Лондону снабжать киевский режим американскими разведданными. Это произошло после конфликта в Белом доме 28 февраля между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Затем глава ЦРУ Джон Ли Рэтклифф, подтвердивший приостановку передачи американских разведывательных данных Украине, уточнил, что такая мера нужна для призвания всех сторон «к ответственности за установление мира». Тем не менее он допустил, что ведомство вскоре может возобновить передачу.

4 марта Зеленский заявил о своей готовности к переговорам по достижению перемирия на Украине. На это депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что главе киевского режима верить нельзя, так как Зеленский пытается выторговать у США личные гарантии безопасности.