Москва, 6 марта, 2025, 12:28 — ИА Регнум. Незадолго до смерти российский режиссёр Илья Шерстобитов был в Краснодаре на семейном празднике. Вернувшись в Москву, мужчина почувствовал себя плохо. Его экстренно госпитализировали в реанимацию, где врачи провели ему срочную операцию. Илья потерял много крови и впал в кому. Спустя неделю состояние режиссера ухудшилось, болезнь дала осложнения на печень и почки, резко упало давление. Врачи 30 минут пытались реанимировать Шерстобитова, однако спасти его не смогли. Об этом ИА Регнум рассказала близкая подруга режиссера Юлия.

Соцсети Илья Шерстобитов

5 марта стало известно о скоропостижной смерти российского режиссера и продюсера, 48-летнего Ильи Шерстобитова, известного по фильму «Каникулы президента». В разговоре с журналистами ИА Регнум близкая подруга Ильи рассказала о последних днях жизни мужчины.

В середине февраля Илья Шерстобитов был в Краснодаре на семейном празднике. После возвращения в столицу у него начались проблемы со здоровьем. Мама Ильи Елена вызвала ему скорую помощь. Медики экстренно госпитализировали режиссёра в реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где врачи провели мужчине срочную операцию. Однако Илье становилось всё хуже.

«Скорая забрала Илью из дома и сразу госпитализировала в реанимацию. Ему срочно сделали операцию. Илья потерял много крови, врачи ввели его в искусственную кому, позже состояние ухудшилось, Илья впал в естественную кому, в которой провел семь дней. У него начались осложнение на почки и печень. 5 марта у него упало давление, 30 минут врачи реанимировали Илью, но спасти не смогли», — рассказала подруга умершего Юлия.

Соцсети Соцсети Юлии, подруги режиссера Ильи Шерстобитова

Родители и друзья умершего скорбят о потере близкого человека. Мама Ильи Шерстобитова Елена попросила не беспокоить их семью с расспросами о случившемся, женщине очень тяжело рассказывать о произошедшем.

В ближайшее время семья сообщит о месте и времени прощания с режиссером.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве скончался режиссер фильма «Каникулы президента» Илья Шерстобитов.

кадр из х/ф кадр из х/ф «Каникулы президента» (2018)

«В нашей памяти он навсегда останется добрым другом, целеустремленным, талантливым профессионалом и любимым мастером. Приносим соболезнования родным и близким. Он был предан искусству, любил свою профессию и учил этому своих студентов», — сообщили на официальном сайте Института кино и телевидения (ГИТР).

Ильей Шерстобитов российский режиссер, кинопродюсер и сценарист. был продюсером более 20 фильмов и сериалов. В их числе — «Шаги», «Каникулы президента», «Вспоминая тебя», «Венец творения» и сериал «На правах матери». Шерстобитов работал мастером на факультете режиссуры ГИТР.