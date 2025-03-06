Москва, 6 марта, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по электроподстанции, обеспечивающей деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 марта сообщили в Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и пунктам их управления, складам ракетно-артиллерийского вооружения», — добавили в ведомстве.

Также ВС России ударили по скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований и иностранных наемников украинской армии в 154 районах.

Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM, три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Были сбиты 67 дронов самолетного типа.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта подразделения группировки войск «Центр» освободили Андреевку в Донецкой Народной Республике.

Днем ранее российские военные нанесли удар по одной из снабжающих украинскую армию нефтебаз и месту базирования катеров. Также удалось поразить инфраструктуру военных аэродромов, места производства и управления дронов.

По данным пророссийского николаевского подполья, 5 марта взрыв был зафиксирован в районе Павлоградского механического завода, выпускающего твердотопливные баллистические ракеты и ракеты для реактивных систем залпового огня. Также был удар по району складов Павлоградского химического завода, где базируется военная часть нацгвардии Украины.